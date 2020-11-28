HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli’de 1 sığınak imha edildi, silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de 1 sığınak imha edildi, silahlar ve mühimmat ele geçirildi

28.11.2020 17:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de jandarma timleri tarafından PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 sığınak imha edildi, 2 adet kaleşnikof ile mühimmat ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada;” İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik bugün de devam eden operasyonlarda, 1 sığınak imha edilmiştir.

Tunceli’de jandarma timleri tarafından PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 sığınak imha edildi, 2 adet kaleşnikof ile mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada;” İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik bugün de devam eden operasyonlarda, 1 sığınak imha edilmiştir. Sığınak içerisinde,2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 238 adet AK-47 mermisi, 2 adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”denildi.
Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Öte yandan dünde 14 sığınak imha edilmiş ve çok miktarda malzeme ele geçirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
42 ilde eş zamanlı operasyon: 641 kişi gözaltına alındı42 ilde eş zamanlı operasyon: 641 kişi gözaltına alındı
İşte güncel AVM çalışma saatleri!İşte güncel AVM çalışma saatleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Türkiye'nin beklediği müjde buradan gelecek: İşte son durum

Türkiye'nin beklediği müjde buradan gelecek: İşte son durum

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğine Hüseyin İbrahim Taha seçildi

İİT Genel Sekreterliğine Hüseyin İbrahim Taha seçildi

13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı

Şok gerçek! Eski milletvekili 3 kız kardeşin babası çıktı

İstanbul'da otel inşaatında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da otel inşaatında yangın

Burdur'da köylüler büyük şaşkınlık yaşadı! Su kuyusunda atalarının yazdığı notları buldular

Su kuyusunda atalarının yazdığı notları buldular

Aydın'da esrarengiz cisim: İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum

Bir ilde vatandaşları tedirgin eden görüntü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.