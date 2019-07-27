HABER

Tunceli'de 12 şehit için anıt 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 12 kişi için yapılan anıt, düzenlenen törenle açıldı.

Tunceli'de 12 şehit için anıt 

Ferit DEMİR/PERTEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 12 kişi için yapılan anıt, düzenlenen törenle açıldı.
Sağman köyünde 1993,1994 ve1998 yıllarında, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen üç ayrı saldırıda şehit olan 12 kişi için Tunceli Valiliği'nce inşa edilen anıtın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Vali Tuncay Sonel, Pertek Kaymakamı Arif Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, şehitlerin yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.
Şehitler için dua edilmesinin ardından konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin artık terörle anılmayan bir kent olduğunu söyledi. Tunceli'nin huzur ve kardeşlik şehri olduğunu anlatan Vali Sonel, "1993, 1994 ve 1998 yıllarında, Pertek ilçemizin en güzel köylerinden olan Sağman köyümüzde yaşayan 12 vatandaşımız hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen 3 ayrı saldırıda şehit oldu. Acılarını hala yüreğimizde yaşıyoruz. Bizlere düşen görev çok kıymetli 12 kardeşimiz, şehitlerimizin anılarını sonsuza kadar yaşatmaktır. Daha önce de Sağman köyüne gelmiştik. Onların hatırasına yapılan şehitliğin daha güzel hale getirilmesi lazımdı. Biz de devletimizin imkanları ve arkadaşlarımızın katkılarıyla burada onların hatırasını yaşatmak için bu şehitliğimizi yapmış olduk ve bugün bu vesileyle sizlerle beraberiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasıyla artık Tunceli huzur şehri. Allah'a çok şükür hamdolsun o teröristlerin yüzde doksanı etkisiz hale getirildi. İnşallah geri kalan kısmı da yine kahraman güvenlik güçlerimizin operasyonlarıyla inşallah onlar da temizlenecek. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devletimizin kararlılığı ile teröristle mücadelemiz devam edecek. Bu çocuklarımıza güzel bir Tunceli daha güzel bir ülke bırakmamız lazım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de 12 şehit için anıt Tunceli'de 12 şehit için anıt Tunceli'de 12 şehit için anıt Tunceli'de 12 şehit için anıt

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Erol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturduErol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturdu
Işılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacakIşılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

PKK'ya katılmak için yola çıktılar, kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Operasyonla kurtarılan Türkler o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.