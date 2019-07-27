Tunceli'de 12 şehit için anıt 

Ferit DEMİR/PERTEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 12 kişi için yapılan anıt, düzenlenen törenle açıldı.

Sağman köyünde 1993,1994 ve1998 yıllarında, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen üç ayrı saldırıda şehit olan 12 kişi için Tunceli Valiliği'nce inşa edilen anıtın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Vali Tuncay Sonel, Pertek Kaymakamı Arif Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, şehitlerin yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitler için dua edilmesinin ardından konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin artık terörle anılmayan bir kent olduğunu söyledi. Tunceli'nin huzur ve kardeşlik şehri olduğunu anlatan Vali Sonel, "1993, 1994 ve 1998 yıllarında, Pertek ilçemizin en güzel köylerinden olan Sağman köyümüzde yaşayan 12 vatandaşımız hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen 3 ayrı saldırıda şehit oldu. Acılarını hala yüreğimizde yaşıyoruz. Bizlere düşen görev çok kıymetli 12 kardeşimiz, şehitlerimizin anılarını sonsuza kadar yaşatmaktır. Daha önce de Sağman köyüne gelmiştik. Onların hatırasına yapılan şehitliğin daha güzel hale getirilmesi lazımdı. Biz de devletimizin imkanları ve arkadaşlarımızın katkılarıyla burada onların hatırasını yaşatmak için bu şehitliğimizi yapmış olduk ve bugün bu vesileyle sizlerle beraberiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasıyla artık Tunceli huzur şehri. Allah'a çok şükür hamdolsun o teröristlerin yüzde doksanı etkisiz hale getirildi. İnşallah geri kalan kısmı da yine kahraman güvenlik güçlerimizin operasyonlarıyla inşallah onlar da temizlenecek. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devletimizin kararlılığı ile teröristle mücadelemiz devam edecek. Bu çocuklarımıza güzel bir Tunceli daha güzel bir ülke bırakmamız lazım" dedi.