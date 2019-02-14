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Tunceli’de 13-18 Şubat arasında yürüyüş ve eylemler yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 00:28 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, 13-18 Şubat 2019 tarihleri arasında basın açıklaması, toplantı, yürüyüş ve oturma eylemi gibi etkinliklerin kargaşa Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirildiği gerekçesi ile yasaklandığını bildirdi.Valilik açıklamasında, "Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan ceza infaz koşullarını protesto etmek amacıyla HDP Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı açlık grevinin 100.

Tunceli Valiliği, 13-18 Şubat 2019 tarihleri arasında basın açıklaması, toplantı, yürüyüş ve oturma eylemi gibi etkinliklerin kargaşa Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirildiği gerekçesi ile yasaklandığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, "Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan ceza infaz koşullarını protesto etmek amacıyla HDP Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı açlık grevinin 100. gününde illerden milletvekillerinin katılımıyla 15 Şubat 2019 günü saat 12.00’da Leyla Güven’in evinin önünde yapılacak bir basın açıklaması ile tamamlanacak yürüyüşlerin planlandığı, yürüyüşlerin il merkezlerinden müzahir kitlenin katılımıyla başlayacağı, olası bir engelleme durumunda milletvekillerinin yürüyüşe tek başlarına devam edeceği, milletvekillerinin Leyla Güven’in fotoğrafı ve ’100. Gününde Leyla’ya Tecridi Kırmaya’ sloganının yazılı olduğu bir önlük giyecekleri, il ve ilçe merkezlerinin yürüyerek geçileceği, geri kalan mesafelerin araçla gidileceği, her ilin milletvekilinin kendi ilinden güzergâhlara dâhil olacak şekilde planlamaların yapıldığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Yukarıda izah edildiği üzere yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği de dikkate alındığında, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı vb. eylemlerin yapılabileceği, göz önünde bulundurulduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir. Bu kapsamda yukarıda sayılan yasal gerekçeler doğrultusunda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 13-14-15-16-17-18/02/2019 tarihlerinde ilimiz mülki sınırları içerisinde (İl merkezi, dış İlçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) bu içerikle açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek tüm toplantı ve toplanmalar ile basın açıklaması, oturma eylemi vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır" denildi.

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