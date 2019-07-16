Tunceli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberliği bölmek isteyen hainlere milletin gereken cevabı verdiğini belirterek, "O acılı anne, o baba onların gözyaşını nasıl sileceksiniz, onların acısını nasıl dindireceksiniz. Dağda 600 olan terörist sayısı son iki yıl içinde 40 civarına düştü, ya teslim olacaklar yada biz devlet olarak gereğini yapacağız"dedi.

FETÖ’nün hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle Tunceli Valiliği önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. 15 Temmuz temalı rölyefin açılışıyla başlayan program, Valilik bahçesine 251 şehit anısına gül fidanı dikilmesiyle devam etti. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ile şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. 15 Temmuz temalı şiir ve kompozisyonların ardından programda, 15 Temmuz belgeseli izlendi.

Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, “Bayrağımızı, ezanımızı birlik ve beraberliğimizi bölmek isteyen hainlere, FETÖ haini başta olmak üzere bu millet gereken cevabı verdi. Bu millet öyle büyük bir millet ki hakikaten o tankların önüne yatmakla, kendisini düşünmeden, ailesini çocuğunu eşini yakınını düşünmeden koşa koşa 15 Temmuz Köprüsü’nden Külliye’ye kadar, Genelkurmay’ın önünden Meclise kadar canını ortaya koyarak çıkıp birlik ve beraberlik ruhu içinde o hain alçaklara gereken dersi vermiştir. Hatırlıyorsunuz hepiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın ’Meydanlara çıkın’ sözü ile milletimiz canını hiç düşünmeden herkes alanlara çıkmış hainlere gereken dersi vermişlerdir" dedi.