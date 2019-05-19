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Tunceli'de, 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, Tunceli Valiliği'nce 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, minik öğrencilerin jimnastik gösterileri ilgiyle izlendi. Güreşen gençler ise alkış aldı. Ülke çapında derece alan sporculara Vali Tuncay Sonel tarafından ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

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