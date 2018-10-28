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Tunceli'de 2 askerin şehit olduğu bölge halen karlı kaplı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında önceki gün PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle iki uzman çavuşun şehit olduğu bölgenin halen karla kaplı olduğu görüldü.

Tunceli'de 2 askerin şehit olduğu bölge halen karlı kaplı

Ferit DEMİR- Coşkun MENEK/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında önceki gün PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle iki uzman çavuşun şehit olduğu bölgenin halen karla kaplı olduğu görüldü.
Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü Sarıbudak mezrası kırsalında, PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı 2300 rakımlı dağlık alana 22 Ekim günü 12 kişilik askeri tim, helikopterle indirildi. Tam teçhizatlı tim, PKK'lı teröristlere yönelik pusu faaliyeti yürütürken, 26 Ekim günü olumsuz hava koşulları baş gösterdi. Bunun üzerine bölgeye, timin alınması için askeri helikopter sevk edildi. Ancak helikopter, tüm denemelere karşın, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle bölgeye iniş yapamadı.
KARADAN BİRLİKLER SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine karadan birlikler sevk edildi. Terörist eylemi ve el yapımı patlayıcı riskine karşın birlikler bölgeye ulaşmayı başardı. İkisi hipotermiye giren 12 kişilik askeri tim, güvenlik bir bölgeye getirildi. Bölgeden helikopterle alınan 12 asker, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan askerlerden hipotermiye giren uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel (23), tüm müdahalelere karşın şehit oldu. 10 asker ise yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, dün memleketleri Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verildi.
BÖLGEDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DEVAM EDİYOR
İki askerin şehit olduğu, 10 askerin de donma tehlikesi geçirdiği Tunceli-Bingöl il sınırındaki 2300 rakımlı bölgede, olumsuz hava koşullarının halen sürdüğü görüldü. Dondurucu soğuğun hakim olduğu bölgeyi, bugün DHA ekibi, havadan görüntüledi. Bölgede, 2 gündür havanın açık olmasına karşın hala dağın tümüyle karla kaplı olduğu gözlendi.
Sarıbudak mezrasının hakim tepesi olan 2300 rakımlı tepe ve civar bölgesinde, kar kalınlığı 10 santimi bulduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de 2 askerin şehit olduğu bölge halen karlı kaplıTunceli'de 2 askerin şehit olduğu bölge halen karlı kaplıTunceli'de 2 askerin şehit olduğu bölge halen karlı kaplıTunceli'de 2 askerin şehit olduğu bölge halen karlı kaplı

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