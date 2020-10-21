Tunceli’de 2 sığınak imha edildi, EYP malzemeleri ele geçirildi

Tunceli’de jandarma timleri tarafından tespit edilen 2 sığınak imha edildi, EYP ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Mazgirt Kırsalında, 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştiren operasyonda 2 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 75 kg amonyum nitrat, 1 adet EYP devre kartı, 5 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet EYP basma düzeneği, 1 adet el telsizi, 3 adet 6’lı pil bloğu, 1 adet büyük tüp, 120 metre kablo, 50 metre branda, 10 litre benzin, 20 adet örgütsel kitap, 4 adet şemsiye, 8 çift mekap ayakkabı, 7 adet terörist kıyafeti, 3 adet yağmurluk, 7 adet sırt çantası, 10 kg peynir, 10 kg çay, 10 kg zeytin, 30 kg pirinç, 4 adet testere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

