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Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık kırsalında eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen 2 teröristin Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, JÖH timlerimizce silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Bölgede operasyonun devam ettiği de aktarılan valilik açıklamasında, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin Ovacık kırsalında eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen 2 teröristin Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, JÖH timlerimizce silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği de aktarılan valilik açıklamasında, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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