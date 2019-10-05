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Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Tunceli’de jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda Silahlı İnsansız Hava Aracı desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.Valilikten yapılan açıklamada;"Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Bölge Müdürlüğümüzce ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir.

Tunceli’de jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda Silahlı İnsansız Hava Aracı desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada;"Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Bölge Müdürlüğümüzce ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.
Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.

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