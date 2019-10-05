Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda Silahlı İnsansız Hava Aracı desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada;"Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Bölge Müdürlüğümüzce ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.

