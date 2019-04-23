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Tunceli'de 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Atatürk Stadyumu'nda devam edilen kutlama programına; Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkan Vekili Candan Badem, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve öğrenciler katıldı. Törende Vali Sonel ve protokol üyeleri, kendilerine ayrılan bölüm yerine çocukların yanında oturdu. Kutlama programı kapsamında öğrencilerin yöresel kıyafetlerle sergiledikleri halk oyunları gösterisi beğeni topladı. Kutlamalar, öğrencilerin çeşitli etkinlikleriyle sona erdi.

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