Tunceli'de 230 köy yolu kardan kapandı, 6 ilçede elektrik yok

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 2 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle 230 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma ve arızalar nedeniyle de 6 ilçenin elektriği kesildi. Ekipler, yol açma ve enerjinin yeniden verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli genelinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Pertek, Hozat, Nazimiye, Ovacık, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerine enerji sağlayan yüksek gerilim hattında yaşanan arızalardan dolayı, bu ilçelere enerji verilemiyor. Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'nden Tunceli ve Erzincan'a elektrik akımını sağlayan yüksek gerilim hattının, Pülümür Vadisi'ndeki dağlık alandaki bölümünde de kopmalar meydana geldi.Kopan tellerin onarımı için Elazığ ve Tunceli'den bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, kopan telleri onarmak için çalışma başlattı.

230 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle karayolunda da aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda araç sürücüsü yolda mahsur kaldı. Tunceli genelinde 230 köy yolu da ulaşıma kapandı. Tunceli- Erzincan Karayolu'nda dün akşam saatlerinden itibaren yüksek tonajlı araçların geçişine zincir takmaları şartıyla izin veriliyor. Karayolunun bazı kesimlerine sabah ve öğle saatlerinde çığ düştüğü, iş makinelerinin karayolunu anında temizleyerek, trafiğe açtığı öğrenildi. Karayolunda seyir halinde olan birçok TIR da dün akşam saatlerinde buzlanma, tipi ve sis nedeniyle yolda mahsur kaldı. TIR'lar kurtarma ekipleri tarafından çekilerek, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye, Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde de yer yer 1 metreye ulaştı.