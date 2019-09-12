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Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

TUNCELİ Valiliği, Muharrem Ayı’nın bitişi ve 12 günlük oruçların tamamlanmasıyla kent genelinde 3 bin kişiye aşure ikram etti.  Muharrem Ayı’nın bitişi nedeniyle Tunceli Valiliği'nce aşure dağıtımı yapıldı.

Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Valiliği, Muharrem Ayı’nın bitişi ve 12 günlük oruçların tamamlanmasıyla kent genelinde 3 bin kişiye aşure ikram etti.
Muharrem Ayı’nın bitişi nedeniyle Tunceli Valiliği'nce aşure dağıtımı yapıldı. Çarşı merkezinde yapılan aşure dağıtım etkinliğine Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda davetli katıldı.
Aşure dağıtım etkinliğinde konuşan Vali Tuncay Sonel, Alevi vatandaşların tuttuğu orucun kabul edilmesi dileğinde bulundu. Tunceli'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla kentin huzur şehri haline geldiğini söyleyen Vali Sonel, "Ülkemizin bu güzel yöresinde huzurun hâkim kılınması ve kentin gelişmesi için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları ile kentimiz huzur şehri olmuştur. Her gün birçok turist kafilesi kentimize geliyor ve esnaf bu durumdan çok memnun. Vatandaş memnun, bizler son derece mutluyuz. Birlik beraberlik içinde ilimizin kalkınması ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Alevi vatandaşlarımızın 12 gün tutuğu orucun kabul olmasını diliyorum, aşure etkinliğimizin hayırlara vesile olması için Allaha dua ediyoruz" dedi.

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Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildiTunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildiTunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildiTunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

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