Tunceli'de 3 terörist etkisi hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında merkez kırsalında yaptığı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, bu sabah Van'da etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu ifade edildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

