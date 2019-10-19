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Tunceli'de 30 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 13:15 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı.
Tunceli Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YGP ve DEAŞ'a yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle kent genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinlikleri 30 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ederek sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgeye barış ve huzuru getirmek için Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Bu harekatla birlikte terör örgütüne sempati duyan müzahir kitlenin gerçekleştirilen harekata kamuoyu oluşturarak tepki göstermek, sözde demokratik haklarını savunmak amacıyla toplanma çağrıları yapıldığı, müzahir kitle tarafından çeşitli legal-illegal eylem ve etkinlikler ile birlikte ülke genelinde sokak olayları çıkarma ve kaos ortamı yaratmaya çalışarak kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı değerlendirilerek, ilimizde sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinliklerin 18 Ekim - 16 Kasım 2019 günü saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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