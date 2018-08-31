TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında 31 bölgenin, 1-15 Eylül tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda kentteki bazı alanların, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölge, 1-15 Eylül tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."
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