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Tunceli'de 31 bölgede özel güvenlik bölgesi ilanı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de önümüzdeki günlerde başlayacak operasyonlarda sivil vatandaşların zarar görmemesi amacı için kırsal alandaki 31 ayrı bölgede, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar geçerli olacak şekilde, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de önümüzdeki günlerde başlayacak operasyonlarda sivil vatandaşların zarar görmemesi amacı için kırsal alandaki 31 ayrı bölgede, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar geçerli olacak şekilde, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Geçici özel güvenlik bölgesi ilanıyla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; 14.08.2018 tarihli ve 30 sayılı Cumhurbaşkanlığımız Kararı kapsamında 1 Temmuz 2019 tarihine kadar 31 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştır. Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölge koordinatları aşağıda verilmiştir" denildi.
Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler ile şöyle sıralandı:
"İl Merkezi; Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi vadisi bölgesi, Tabantepe Bölgesi, Karameşetepe Bölgesi, Vazgürtepe Bölgesi, Ovacık; Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe , Golan yaylası, Eğreci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Kurt Yaylası, Bastır Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganekastik Bölgesi, Çığırlı Yaylası, Karadere Bölgesi, Aslıca Köyü bölgesi, Nazimiye; Tavuklu-Doğantaş köyleri, Dokuzkaya Bölgesi, Pülümür; Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası Hozat; Kinzir Ormanları."

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