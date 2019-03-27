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Tunceli'de 324 sandıkta 67 bin 213 seçmen oy kullanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Tuncelili 67 bin 213 seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidecek

TUNCELİ (AA) - Tuncelili 67 bin 213 seçmen 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidecek.

324 sandığın kurulacağı Tunceli'de il belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile muhtar adayları oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Tuncelililer, il genel meclis üyeleri, Tunceli Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- Son 5 yılda 5 bin 402 yeni seçmen

Kentte 2014'teki yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 5 bin 402 artarken, sandık sayısı 180 azaldı.

- En fazla seçmen merkezde

Tunceli'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı kent merkezinde, 27 bin 17 seçmen 96 sandıkta oy kullanacak.

Kent merkezinden sonra ikinci sırada 40 sandık ve 9 bin 378 seçmenle Pertek ilçesi geliyor.

İl Merkezi ve ilçe sandık ile seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez: 96 27 bin 017

Çemişgezek: 36 6 bin 649

Hozat: 24 4 bin 977

Pertek: 40 9 bin 378

Ovacık: 30 5 bin 964

Mazgirt: 37 6 bin 987

Nazımiye: 41 3 bin 058

Pülümür: 20 3 bin 183

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