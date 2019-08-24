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Tunceli'de 4 kadın, Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 20:15 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, bir araya gelen 4 kadın, Kırıkkale'de, boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, cinayetine tepki için 5 kilometre sessizce yürüdü.

Tunceli'de 4 kadın, Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre yürüdü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, bir araya gelen 4 kadın, Kırıkkale'de, boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, cinayetine tepki için 5 kilometre sessizce yürüdü.
Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Tunceli'de 4 kadın yürüyüş düzenlendi. 3'ü üniversite öğrencisi olan 4 kadın, kadına yönelik şiddete ve Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi'nde ellerinde 'Anne lütfen ölme. Emine Bulut' yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından açıklama yapan üniversite öğrencisi Neriman Aydın, kadına yönelik şiddete tepki göstererek, "Kadını dışlayarak bugünleri yaşatanları asla affetmeyeceğiz. Emine Bulut, bozuk zihniyetli bir düşüncenin vahşeti ile katledildi. Artık kadın cinayeti haberlerini duymak istemiyoruz. Yeter artık durdurun bu ölümleri ve hiçbir kadın artık ölmesin" dedi.

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Tunceli'de 4 kadın, Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre yürüdüTunceli'de 4 kadın, Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre yürüdüTunceli'de 4 kadın, Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre yürüdüTunceli'de 4 kadın, Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre yürüdü

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