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Tunceli'de, 4 meclis üyesi ve 2 muhtarın mazbatası iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:54 | Son Güncelleme

TUNCELİ Belediyesi'nde HDP ve TKP'den seçilen 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbataları, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildikleri gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Belediyesi'nde HDP ve TKP'den seçilen 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbataları, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildikleri gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edildi.
YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli Belediye meclis üyeliğine seçilen HDP'li Hıdır Demir, Özcan Ateş ve Metin Kılıç ile TKP'li Candan Badem ve merkez Meşeyolu köyünün muhtarı Hakkı Suvan ile Ovacık ilçesinin Gözeler köyü muhtarı Turgay Bilge'nin mazbataları, KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle iptal edildi. YSK tarafından 6 kişinin mazbatalarının iptal gerekçesi, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına iletildi.
Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, YSK'nın yazısının, akşam saatlerinde kendilerine ulaştığını, 4 belediye meclis üyesine verilen mazbataların iptal edildiğini, yerlerine yedek üyelerin seçildiğini söyledi.

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