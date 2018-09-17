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Tunceli'de, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, güvenlik noktalarına yönelik eylem hazırlığında oldukları belirtilen 4 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerinin hava desteği ile düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, güvenlik noktalarına yönelik eylem hazırlığında oldukları belirtilen 4 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerinin hava desteği ile düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Tunceli- Pülümür karayolu üzürinde bulunan Pülümür Vadisi'nin içinde yer alan ve karayolunun güvenliğini sağlayan güvenlik noktalarına yönelik eylem hazırlığında olduğu belirtilen 4 PKK'lı terörist, hava desteği ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.
Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği de belirtildi.

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