Tunceli'de, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunceli- Pülümür- Kızılmescit kırsalında yapılan operasyonlarda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Teröristlerden birinin, 'turuncu kategori'de 600 bin TL ödülle aranan, 'Şilan Siirt' kod adlı Zilan Tek olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli- Pülümür- Kızılmescit kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında dün 1, bugün 3 olmak üzere toplam 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Dün etkisiz hale getirilen teröristin, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu kategoride aranan 'Şilan Siirt' kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir" denildi.

