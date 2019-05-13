Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli-Pülümür-Kızılmescit kırsalında yapılan operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birisinin Turuncu kategoride 600 bin TL ödülle aranan 'Şilan Siirt' kod adlı Zilan Tek olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli-Pülümür-Kızılmescit kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında dün 1, bugün 3 olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Dün etkisiz hale getirilen teröristin, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu kategoride aranan 'Şilan Siirt' kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

