HABER

Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:35 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli-Pülümür-Kızılmescit kırsalında yapılan operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli-Pülümür-Kızılmescit kırsalında yapılan operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birisinin Turuncu kategoride 600 bin TL ödülle aranan 'Şilan Siirt' kod adlı Zilan Tek olduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli-Pülümür-Kızılmescit kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında dün 1, bugün 3 olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Dün etkisiz hale getirilen teröristin, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu kategoride aranan 'Şilan Siirt' kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Marmara Denizi’nde şaşırtan görüntü 24 saat geçmeden normale döndüMarmara Denizi’nde şaşırtan görüntü 24 saat geçmeden normale döndü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.