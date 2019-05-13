HABER

Tunceli’de 4 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 19:15 | Son Güncelleme

Tunceli’de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist öldürüldü.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür-Kızılmescit kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında, önceki gün sağlanan sıcak temasta 1 terörist, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 3 terörist olmak üzere toplamda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Tunceli’de 4 terörist öldürüldü

Tunceli’de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist öldürüldü.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür-Kızılmescit kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında, önceki gün sağlanan sıcak temasta 1 terörist, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 3 terörist olmak üzere toplamda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar turuncu listede bulunan 600.000 ? Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
600 bin TL ödülle aranan kadın terörist ölü ele geçirildi600 bin TL ödülle aranan kadın terörist ölü ele geçirildi
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 yaralıŞanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

Trump'tan Çin'e gözdağı

Trump'tan Çin'e gözdağı

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.