Tunceli’de 4 terörist öldürüldü

Tunceli’de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist öldürüldü.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür-Kızılmescit kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında, önceki gün sağlanan sıcak temasta 1 terörist, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 3 terörist olmak üzere toplamda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar turuncu listede bulunan 600.000 ? Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

