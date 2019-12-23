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Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 03:15 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.58'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
AFAD deprem Pülümür Tunceli

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