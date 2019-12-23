Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 02.58'de Tunceli'nin P\u00fcl\u00fcm\u00fcr il\u00e7esinde 4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi.\nDepremin yakla\u015f\u0131k 7 kilometre derinlikte oldu\u011fu belirlendi. (AA)Pakistan'da profes\u00f6re dine hakaretten idam cezas\u0131 verildiUzung\u00f6l\u2019e ka\u00e7ak y\u0131k\u0131mlar i\u00e7in gece bask\u0131n\u0131\u0130stanbul'da lodos gece de etkili oluyor
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