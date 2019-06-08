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Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 17:09 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI Tunceli Valiliği'nce, merkez kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda PKK'lı 5 kadın teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI
Tunceli Valiliği'nce, merkez kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda PKK'lı 5 kadın teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Vali Tuncay Sonel'in, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte yerinde koordine ettiği operasyonda toplam 5 Kalaşnikof tüfek, 2 telsiz ve çeşitli doküman ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
JÖH TİMLERİ ARAZİDE 15 GÜN TAKİP YAPTI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilen kadın terörist grubunun, bölgeye sızan JÖH timlerinin arazide gizlenip, 15 günlük takiple tespit edildikleri belirtildi. Kutuderesi bölgesinde etkisiz hale getiren terörist grubunun eylem hazırlığında olduğu ifade edildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

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