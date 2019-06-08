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Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 18:56 | Son Güncelleme

  TERÖRİSLERDEN 1'İ 'GRİ' LİSTEDE ARANIYORMUŞ İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli Kutu Deresi'nde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri' kategoride yer alan, 'Berfin Ararat' kod adlı' Mihriban Durmaz olduğu açıklandı.

TERÖRİSLERDEN 1'İ 'GRİ' LİSTEDE ARANIYORMUŞ
İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli Kutu Deresi'nde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri' kategoride yer alan, 'Berfin Ararat' kod adlı' Mihriban Durmaz olduğu açıklandı. Başına 300 bin TL ödül konulan teröristin, sözde 'doğu cephe il merkez gücü YJA-STAR sorumlusu' olduğu belirtildi. Durmaz'ın, 19 Haziran 2014'te, Hozat ilçesine bağlı Boydaş köyünde, Yenibaş Jandarma Komutanlığı'na inşaat malzemesi taşıyan M.D.'ye ait kamyoneti yakan teröristlerden olduğu kaydedildi. Bakanlığın açıklaması, şöyle sürdürüldü:
"Etkisiz hale getirilen diğer kadın teröristler ise sözde Doğu Cephe YJA-STAR sorumlusu 'Dicle Botan' kod adlı terörist, sözde Doğu İl Merkez Gücünde faaliyet gösteren 'Nuda Herekol' kod adlı Fatma Özgün, 'Havin Muş' kod adlı Ceyda Sarıkaya ve 'Kinem Amed' kod adlı Habibe Karakuş olduğu tespit edilmiştir. 'Havin Muş' kod adlı Ceyda Sarıkaya adlı teröristin, 2015 yılında Tunceli Pülümür yolunun kesilmesi eylemleri ile 2016 yılında Nazimiye Kılköy Jandarma Komutanlığına bombalı ve silahlı saldırıda bulunan terörist grubun içinde olduğu belirlenirken, ayrıca kadın teröristlerin birçok eyleme katıldığı tespit edilmiştir."

Haber: ANKARA-DHA

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