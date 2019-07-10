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Tunceli'de 5 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:43 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında hava destekli sürdürülen operasyon kapsamında 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

ANKARA, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında hava destekli sürdürülen operasyon kapsamında 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonda bir grup terörist tesbit edildi. Hava desteği sağlanan operasyonda 5 teröris ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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