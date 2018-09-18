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Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 00:17 | Son Güncelleme

İlde gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında hava destekli gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında gündüz gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca eylem yapma hazırlığı içerisinde bulunan teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda, Tunceli merkez kırsalında 4, gece Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist olmak üzere toplamda 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgemizde operasyonlar devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildiTunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
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