Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında hava destekli gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında gündüz gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca eylem yapma hazırlığı içerisinde bulunan teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda, Tunceli merkez kırsalında 4, gece Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist olmak üzere toplamda 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgemizde operasyonlar devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum