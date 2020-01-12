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  4. Tunceli'de, 8 gündür kayıp üniversiteli Gülistan aranıyor

Tunceli'de, 8 gündür kayıp üniversiteli Gülistan aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de geçen pazar gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de geçen pazar gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 8 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek, polise başvurup kızları Gülistan'a ulaşamadıklarını bildirdi. Doku ailesinin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı.
Gülistan'ın son olarak görüldüğü Uzunçayır Barajı Gölü Dinar Köprüsü'nden suya düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu alana kaydırdı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, polis ve jandarma ekipleri katılıyor. Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dip taraması yapılırken, karada da eğitimli köpeklerle arama çalışmaları sürüyor.

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