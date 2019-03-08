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Tunceli'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:56 | Son Güncelleme

TUNCELİ’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tunceli'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ilk etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kurum müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe katılan kadınlara Vali Sonel tarafından karanfil verildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğin ardından Vali Sonel ve beraberindekiler Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'ndeki kadın kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezildi. Etkinlik kapsamında kadın konulu resim sergisinin gezilmesinin ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Kentteki başka bir kutlama da Tunceli Kadın Platformu tarafından düzenlendi. Seyit Rıza Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Ardından Tunceli Kadın Platformu Sözcüsü Fatoş Yiğit tarafından basın açıklaması yapıldı.

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