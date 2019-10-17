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Tunceli'de 8 sığınak imha edildi; çok sayıda silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 sığınak imha edilirken, çok sayıda silah, binlerce mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'de 8 sığınak imha edildi; çok sayıda silah ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TUNCELİ'de terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 sığınak imha edilirken, çok sayıda silah, binlerce mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Operasyonlarda, teröristlere ait 8 sığınak imha edildi. Sığınaklarda 31 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bixi makineli tüfek, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 zağros keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca, 5 G-3 piyade tüfeği, 1 bombaatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 11 bin 286 kalaşnikof fişeği, 1340 bixi fişeği, 1282 dragunov fişeği, 64 zağros fişeği, 20 G-3 mühimmatı, 1 bombaatar mühimmatı, 22 el yapımı patlayıcı düzeneği, 244 mekanik fünye, 500 gram C-4 patlayıcı, 1 PKM makineli tüfek mekanizması, 1 M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 kalaşnikof şarjörü, 2 G-3 şarjörü, 2 Kanas şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 3 kamera, 3 güneş paneli, 14 büyük tüp, 6 akü, 108 pil, 10 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan devre kartı, 5 termal şarj pili, 285 metre sera naylonu, 2 çadır, 5 çift mekap ayakkabı, 1 jeneratör, 3 dürbün, 18 cep telefonu, 2 araç telsizi, 6 el telsizi, 1 LCD televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kilo un, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

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Tunceli'de 8 sığınak imha edildi; çok sayıda silah ele geçirildi

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