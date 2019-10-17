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Tunceli'de 8 sığınak imha edildi; çok sayıda silah ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

NUPELDA VE AYAZ'IN ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN MÜHİMMATLA AYNI Tunceli kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen bombaatar ve mühimmatların, 15 Temmuz günü Ovacık ilçesinde 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi Ayaz Güloğlu'nün ölümlerine neden olan patlamada kullanılan bombaatar ve mühimmat ile aynı olduğu belirlendi.  SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENECEK Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Nupelda ve Ayaz kardeşlerin ölümüne neden olan mühimmat türü, daha önce yapılan incelemede tespit edildi.

Tunceli'de 8 sığınak imha edildi; çok sayıda silah ele geçirildi (2)

NUPELDA VE AYAZ'IN ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN MÜHİMMATLA AYNI
Tunceli kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen bombaatar ve mühimmatların, 15 Temmuz günü Ovacık ilçesinde 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi Ayaz Güloğlu'nün ölümlerine neden olan patlamada kullanılan bombaatar ve mühimmat ile aynı olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENECEK
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Nupelda ve Ayaz kardeşlerin ölümüne neden olan mühimmat türü, daha önce yapılan incelemede tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonda, teröristlere ait cephanelikte ele geçirilen mühimmat da kardeşleri öldüren mühimmat ile aynı türde çıktı. Ele geçirilen bombaatar ve mühimmatının imha edilmediği, Nupelda ve Ayaz'ın ölümüyle ilgili devam eden soruşturma dosyasına ekleneceği bildirildi.
FOTOĞRAFLI

Tunceli'de 8 sığınak imha edildi; çok sayıda silah ele geçirildi (2)

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