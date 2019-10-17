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Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

Tunceli’de 83 yıl önce askeri kışla olarak inşa edilen bina, restore edilerek modern müzeye çevrildi.Tunceli’de 1936 yılında Avusturya ve Alman mimarisiyle tasarlanarak inşa edilen askeri kışla, müze olarak restore edildi.

Tunceli’de 83 yıl önce askeri kışla olarak inşa edilen bina, restore edilerek modern müzeye çevrildi.
Tunceli’de 1936 yılında Avusturya ve Alman mimarisiyle tasarlanarak inşa edilen askeri kışla, müze olarak restore edildi. Tamamlanan müzeye 2 bin civarında eser konuldu. Vali Tuncay Sonel de, tarihi eserlerin yanı sıra kentin yazılı ve sözlü tarihine dair materyallerin de yar aldığı müzeyi gezerek ilgililerden bilgi aldı.
Müzede 2 bin civarında eser olduğunu aktaran Vali Tuncay Sonel, "1936 yılında Alman ve Avusturya mimarisiyle yapılan ve o vakitte askeri kışla olarak kullanılan bina birkaç yıl öncesine kadar çok kötü durumdaydı. Başta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kültür ve turizm bakanımızın katkılarıyla yüklenici firmanın da çok güzel çalışmasıyla burası çok güzel bir müze haline getirildi. Hem Tunceli’mize hem bölgemize hem de ülkemize hayırlı olsun. Yeni açılmasına rağmen 2 bin parça eser olması bölgemizin zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğu görülüyor” dedi.

"Müzemiz eksikti, bitirildi"
Kentin doğal ve tarihi güzellikleriyle Türkiye’nin nadide yerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Vali Sonel, “Müzemizi bu günlerde sonbahar gelmesine rağmen hala yurt dışı ve yurt içinden turistlerimiz gelmekte. Müzemiz eksikti, gelen vatandaşlarımız Tunceli’mizin muhteşem doğasına hayran kalıyordu. Kısa sürede gerçekleşen değişime hayran kalıyordu ama bir yanımız eksikti o da müzemizdi. Müzemiz bugün itibariyle bitirildi. Bugün bakanlıktan gelen arkadaşlarımız var, bizlere destek veriyorlar. Gelen eserlerimiz yerleştiriliyor. Resmi açılışı da kısa bir süre içerisinde yapılacak. Ama biz gelen misafirlerimiz ve yöre halkımıza müzemize açmış bulunmaktayız. Gelsinler Tunceli’nin bu zengin kültürünü ve geçmişini yaşasınlar ve hissetsinler” diye konuştu.

"Terörle anılıyordu, huzur, turizm, spor ve kültür şehri oldu"
Kentin son zamanlarda gelişen turizm potansiyelinden de bahseden Sonel, “Birkaç yıl öncesine kadar ilimize giren çıkan araç sayısı 720 bin civarındayken bugün itibariyle 3 milyon 250 bine çıktı. Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli başta Cumhurbaşkanımızın ve diğer bakanlarımızın destekleri ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı teröristle mücadelesiyle huzur, turizm, spor ve kültür şehri oldu. Biz tüm vatandaşlarımıza diyoruz ki gelsinler Tunceli’nin muhteşem doğasını görsünler, ilimize kazandırılan şu güzel müze binamızı ve içindeki müthiş eserleri görsünler" ifadelerini kullandı.

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu

Tunceli’de 83 yıllık askeri kışla, modern müze oldu
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