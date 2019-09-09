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Tunceli'de 9 bin öğrenci ders başı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de 86 okulda eğitim gören 9 bin 38 öğrenci, yeni eğitim ve öğretim yılında ders başı yaptı.

Tunceli'de 9 bin öğrenci ders başı yaptı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 86 okulda eğitim gören 9 bin 38 öğrenci, yeni eğitim ve öğretim yılında ders başı yaptı.
Tunceli'de 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın açılışı, Vali Mehmet Ali Türker İlk Okulu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Vali Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan törende ilk ders zili, Vali Sonel tarafından çalındı.
Öğrencilere başarı dileyen Vali Tuncay Sonel, "Sizlerden bu yıl, başarınızı daha da yukarılara çıkarmanızı bekliyorum. Sistemli çalışarak başarıyı yükselteceğinizden eminim. Tunceli eğitimde Türkiye'de bir marka haline geldi. Her yıl daha da yukarılara çıkıyor başarılarınız. Hiç bir okulumuzda eksik yok ve eğitim yılına sorunsuz başlıyoruz" dedi.

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Tunceli'de 9 bin öğrenci ders başı yaptıTunceli'de 9 bin öğrenci ders başı yaptıTunceli'de 9 bin öğrenci ders başı yaptıTunceli'de 9 bin öğrenci ders başı yaptı

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