TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Devlet hastanesi mevkisindeki fidan dikme etkinliğinde konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, ağaç diken herkesin ülkenin geleceğine önemli miras bıraktığını söyledi.

Ormanların çoğaltılması gerektiğini belirten Vali Sonel, şöyle dedi:

"Orman haftasında denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülere kamu hizmeti olarak ağaçlandırma çalışması yaptırılmasının güzel ve anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ormanlarımız güzel ülkemizin akciğerleridir ve ne kadar çok ağaç dikersek gelecek nesillerimize de o kadar güzel bir ülke bırakabiliriz."

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek de Adalet Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Orman Haftası süresince, tüm Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında Orman Bölge Müdürlükleriyle iş birliği yapılarak "Adalet Ormanı" oluşturma çalışmaları başlatıldığını anlattı.