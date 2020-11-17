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  4. Tunceli’de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü

Tunceli’de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü

17.11.2020 05:51 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.Yangın, merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi.

Tunceli’de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.
Yangın, merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek 2 katlı kafeyi saran yangına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de müdahale etti. Tüm ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

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