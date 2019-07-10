Tunceli'de 'altın dönem'; Artık turizm, spor ve tatil zamanı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ, Vali Tuncay Sonel'in yaptığı çalışmalar ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla büyük değişim yaşadı. Terörün bitme noktasına geldiği, 'altın dönemi'ne giren kent, turizm, spor ve tatil şehri haline geldi. Vali Tuncay Sonel'in, 13 Haziran 2017'de kente atanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle yürütülen çalışmalar ve güvenlik güçlerinin terörle etkin ve başarılı mücadelesi sonucu büyük değişim yaşandı. Hayata geçirilen projelerle yeni çehreye kavuşan kent, yazla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Terörden büyük ölçüde temizlenen kent turizmde ise altın dönemini yaşıyor. Tatilcilerin rotasını çevirdiği kentteki turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı. Su sporları alanında önemli bir potansiyele sahip olan Tunceli, Munzur Nehri üzerine büyük gezi tekneleri, sürat motorları, su jeti ve gondolların getirilmesiyle, yapılan su sporları ve doğa sporları merkezleriyle tatilcilerin uğrak yeri haline geldi. SON 2 YILDA İLKLER YAŞANDI Son 2 yıl içerisinde Tunceli’de özellikle su ve hava sporları alanında ilkler yaşandı. Tunceli, ilk kez 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü-Akrobasi Şampiyonası gibi başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine 2018 yılında Munzur Nehri’nin 36 kilometrelik bölümü Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından 'Uluslararası Rafting Parkuru' ilan edildi. Son olarak Vali Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonunun girişimleri sonrasında Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Nehri’nde 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, teknik heyet ve görevlilerin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi. Başarıyla tamamlanan bu önemli organizasyonun ardından Tunceli, su sporları alanındaki potansiyelini tüm dünyaya kanıtladı. İSTİHDAMDA SONUNCU SIRADAN İLK 10'A Spor ve turizm alanındaki gelişmelerin yanı sıra şehrin en önemli sorunlarından olan istihdam alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Vali Tuncay Sonel'in girişimleri sonrasında açılan 3 tekstil fabrikasında yüzlerce işsiz istihdam edildi. Bu çalışmalar sonrasında Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, ilk 10'a yerleşti. Kadın ve engelli istihdamında ise birinci sırada yer aldı. Vali Tuncay Sonel önceki yıllarda akşamları sakin olan şehrin şimdi ise gece geç vakitlere kadar kalabalık olduğunu ve vatandaşların huzur içinde olduğunu söyledi. Vali Sonel, huzur, spor, ve tatil kenti haline gelen Tunceli'yi herkesin görmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Tunceli, kısa bir süre içerisinde hak ettiği huzur ve güven ortamına kavuştu. Terör örgütü mensupları, özelliklede sözde yönetici kadrosunun etkisiz hale getirilmesiyle vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem şehir hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor. Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenler de çoğaldı. Tunceli artık huzur, turizm, spor ve tatil şehri olarak anılmaya başladı. Otellerimizde yer yok. Kamu misafirhaneleri ve yükseköğrenim yurtlarını gelen misafirlerimiz için açıyoruz. Munzur Nehri kıyısında yeni doğa otelleri yaptık. Ayrıca yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen parklar, bahçeler, yürüyüş ve bisiklet yolları, iskele, 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi, 9 kilometre boyunca lale motifli aydınlatmaları, çay keyfi sokağı, açık yüzme havuzları, deniz kumundan yaptığımız yüzme plajı, şehir meydanı, yeraltı çarşısı hatta modern hayvan barınağına kadar birçok hizmetler yöremize kazandırıldı. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız rahat ve güvenli bir şekilde bu güzelliklerin keyfini çıkarıyorlar. Muhteşem doğası ve değişen çehresi ile Tunceli artık turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yörelerimizden biri oldu. Yaptığımız işlerde bize büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza da yöre halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."

