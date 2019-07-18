Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşler ile Engin'in aileleri için yardım kampanyası

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valiliği, Munzur Nehri'nde düşerek hayatını kaybeden Engin Eroğlu ile PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ayaz ve Nupelda kardeşlerin aileleri için yardım kampanyası başlattı.

Tunceli Valiliği, Engin Eroğlu, Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşlerin aileleri için yardım kampanyası başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 gün sürecek yardım kampanyasında ele edilecek gelirle ailelerin mağduriyetinin giderilmesi amaçlandığı belirtilerek, açıklamada şöyle denildi:

"15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıkta olan Ovacık yolu üzerinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşerek kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Engin Eroğlu kardeşimizin geride kalan aile bireylerinin mağduriyetini bir nebzede olsun gidermek ve yine 15 Temmuz 2019 tarihinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında hain PKK terör örgütünce araziye önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basması sonucu şehit olan Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu çocuklarımızın geride kalan ailelerine manevi olduğu kadar maddi olarak da yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adına yardım toplamak amacıyla, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 11'inci maddesine göre Tunceli genelinde 15 gün süreyle yardım hesabı açılmıştır."

Açıklamada, banka bilgilerinin Ziraat Bankası Tunceli Şubesi Hesap No: 5546050-5010 IBAN TR: 84 0001 0002 9805 5460 5050 10 olduğu belirtildi.

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