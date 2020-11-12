HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli’de ayılar bu kez de 4 danayı telef etti

Tunceli’de ayılar bu kez de 4 danayı telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 12:32 | Son Güncelleme

Tunceli’de geçtiğimiz ay bir ahıra girerek 70 koyunu telef eden ayılar, bu kez 4 danayı telef etti.Olay, merkeze bağlı Haceri köyünde meydana geldi.

Tunceli’de ayılar bu kez de 4 danayı telef etti

Tunceli’de geçtiğimiz ay bir ahıra girerek 70 koyunu telef eden ayılar, bu kez 4 danayı telef etti.
Olay, merkeze bağlı Haceri köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılıkla uğraşan Veli Çelik’e (64) ait 1 yaşındaki 4 dana, köye 500 metre uzaklıkta telef olmuş halde bulundu. Olay yerine giden bölge sakinleri hayvanların ayı saldırı sonucu telef olduğunu üzerlerindeki pençe izlerinden anladı. Ayıların telef ettiği hayvanlarını gören Çelik, emek vererek büyüttüğü danalarının telef edilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirecek olan Çelik, geçim kaynağının elinden gittiğini belirterek yetkililerden destek istedi.
Geçtiğimiz ayda Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde ayı saldırısı meydana gelmişti. Besici Özkan Özdemir’in ahırına çatıdan giren ayılar, 70 küçükbaş hayvanı telef etmişti.

Tunceli’de ayılar bu kez de 4 danayı telef etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi 'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarptı! Şoförün peşinden koştuğu anlar kamerada
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarptı!
İzmir depreminde tutuklanan müteahhit: Bina kötü olsa kalfa, verdiğim evi kabul eder miydi?
Depremden sonra tutuklanan müteahhitten ilginç savunma
Artan koronavirüs vakalarıyla ilgili korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
İstanbul'da İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay! Parçalanmış halde ceset bulundu
İSKİ tesisinde parçalanmış ceset bulundu
Acı olay! Baba ve oğlu, 5 gün arayla hayatını kaybetti
Acı olay! Baba ve oğlu, 5 gün arayla hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.