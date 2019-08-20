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Tunceli'de baba-oğlun davul- zurna gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de 6 yaşındaki Ali Basık'ın babasıyla sergilediği davul zurna gösterisi, çevredekilerin beğenisini topladı.

Tunceli'de baba-oğlun davul- zurna gösterisi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 6 yaşındaki Ali Basık'ın babasıyla sergilediği davul zurna gösterisi, çevredekilerin beğenisini topladı.
İstanbul’da yaşayan Ali Basık (45), kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Ali Basık ile birlikte geldiği memleketi Tunceli'de, davul zurna şenliği düzenledi. Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan kalabalığın isteğiyle baba ve oğulun davul zurna çalması, izleyenlerin beğenesini topladı.
3 yaşından beri davula merak saldığını söyleyen Ali Basık, pilot olmak istediğini belirterek, "En büyük hayalim okuyup, pilot olmak. Ders çalışarak başarılı olmak istiyorum. Aynı zamanda davul çalarak kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Hem iyi bir pilot hem de ünlü bir davulcu olmak istiyorum" dedi.
Oğlunun 7 aylıkken dünyaya geldiğini belirten üflemeli çalgı ustası olan Ali Basık, "Oğlum konuşmaya başladıktan sonra müziğe büyük ilgisi vardı. Özellikle ritimde hep eşlik ediyordu. Ben de kendisine küçük bir davul aldım ve mahallede kapının önünde kendi kendine çalmaya başladı. Baktım ritim tutturuyor. Benim ney ve zurna dersleri verdiğim yerdeki öğrencilerimin de etkisinde kalarak davul merakı giderek büyüdü oğlumda. Ara ara tanıdıkların düğünlerine oğlum ile birlikte gidiyorum. Oğlum misafir olarak gelmesine rağmen ısrarla davulcudan davulu alarak çalmak istiyor. Bazı düğünlerde davul çalarak bana eşlik ediyor. Önceden prova almadığımız halde ben zurna çalarken inanılmaz bir ritim uyumu sağlıyor, bu konuda çok yetenekli ve evde sürekli davul çalarak kendisini geliştiriyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de baba-oğlun davul- zurna gösterisiTunceli'de baba-oğlun davul- zurna gösterisiTunceli'de baba-oğlun davul- zurna gösterisiTunceli'de baba-oğlun davul- zurna gösterisi

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