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Tunceli'de bal hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1600 kayıtlı bitki türüyle Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Tunceli'de, kovanlarda bal sağımına başlandı - Arıcı Özgür Bulut: - "Tamamen doğal ortamda, çevreye herhangi bir zarar vermeden, egzoz gazının dahi olmadığı koşullarda bal üretimi gerçekleştiriyoruz"

TUNCELİ (AA) - Türkiye'nin 1600 kayıtlı bitki türüyle önemli bal üretim merkezlerinden Tunceli'de, kovanlarda bal sağımına başlandı.

Tunceli'de özellikle Nazımiye ilçesinde, ortalama 2 bin rakımlı yaylalarda aylar önce arılarını çiçeklerle buluşturan kayıtlı 541 arıcı, 60 bin kovandaki bal hasadından yüksek verim bekliyor.

Bölgede ailesiyle birlikte arıcılık yapan Özgür Bulut, AA muhabirine, ilçenin Ayranlı köyü Tahkim Yaylası'nda yıllardır bu işten geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Bal üretim noktalarının genellikle 2 bin rakımın üzerinde gerçekleştirildiğini anlatan Bulut, "Tamamen doğal ortamda, çevreye herhangi bir zarar vermeden, egzoz gazının dahi olmadığı koşullarda bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada ürettiğimiz bu doğal balları paketledikten sonra Türkiye'nin farklı yerlerine gönderiyoruz." dedi.

Yaylada yüzlerce bitki çeşidinin bulunduğuna işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

"Özellikle geven, kekik, çarçur gibi bitkilerden arılar öz toplamaktadır. Biz 200 kovan arıyla uzun zamandır ailece arıcılık yapıyoruz. Haziranın ilk haftası havalar ısınmaya başladıktan sonra arıları yaylaya getirdik ve şimdi de ballarımızı alıyoruz. Bu yıl geçen yıla göre daha iyi verim bekliyoruz. Çünkü iklimle alakalı bir durum var. Bu yıl Tunceli bölgesinde çok kar yağdı. Uzun zamandır bu kadar kar yağmamıştı. Toprak suya doyduğu için bitkilerden daha iyi verim alınabiliyor bu da bal üretimini olumlu etkiliyor. Dolayısıyla iyi bir sezon geçirdik diyebilirim."

Bulut, ilçede arıcıların ürettiği balın kalitesinin her geçen gün arttığını ve bu nedenle hasadın ardından ürünlerine kısa sürede alıcı bulduklarını da sözlerine ekledi.

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Arı Bal hasadı Nazımiye Tunceli

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