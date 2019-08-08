Tunceli'de bazı köylerin boşaltılıp evlerin yıkılacağı iddiası

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, afet bölgesi ilan edilen bazı köylerin boşaltılacağı yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda sosyal medya ve bazı gazetelerde kaymakamlıkça, köylerin afet bölgesi ilan edilerek vatandaşlara bazı yapıların yıkımı için tebligatı gönderildiğine dair haberler yer aldığı belirtilerek, "İlçemizde hiçbir köy için köy boşaltma kararı bulunmamaktadır ve yapılan haberler asılsızdır." ifadesine yer verildi.

İlçeye bağlı 14 köyün çeşitli tarihlerde Bakanlar Kurulu kararı gereğince bazılarının heyelan, bir bölümünün de kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle çığa maruz kalan bölgeler olduğu için 7269 sayılı Kanun'a göre "Afete Maruz Bölgeler" olarak illan edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu afete maruz köylerden Mollaailler, Yarımkaya, Yeşilyazı, Çöyürlük, Gözeler, Havuzlu köylerindeki hak sahiplerine konut yapılarak teslim edildiği için can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla eski ve metruk durumdaki konutların yıkılması hususu vatandaşlarımıza bildirilmiştir."

