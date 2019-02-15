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Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak çekilebilen ’beyaz gelincik’ Tunceli’de görüntülendi.Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde yaşayan 22 yaşındaki Mutlu Akın, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan beyaz kürklü gelinciği fark etti.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak çekilebilen ’beyaz gelincik’ Tunceli’de görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde yaşayan 22 yaşındaki Mutlu Akın, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan beyaz kürklü gelinciği fark etti. Akın, çok hızlı hareket eden gelinciği cep telefonu ile görüntülemeyi başardı.
Gelinciği bir kaç yıldır aynı bölgede gördüğünü ancak daha önce görüntülemeyi başaramadığını ifade eden Mutlu Akın, "Bu sefer şansım yaver gitti ve görüntülemeyi başardım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar geldiğini düşünüyorum. Nadir görüntülenen bu türlerin korunması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi

Tunceli’de ’beyaz gelincik’ görüntülendi
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