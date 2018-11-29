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Tunceli'de bin 14 kişi zayıflamak için diyet yaptı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de 'Daha Sağlıklı Bir Türkiye' projesi kapsamında bin 14 kişi uygulanan diyet programıyla kilo verdi.

Tunceli'de bin 14 kişi zayıflamak için diyet yaptı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 'Daha Sağlıklı Bir Türkiye' projesi kapsamında bin 14 kişi uygulanan diyet programıyla kilo verdi.
Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Daha Sağlıklı Bir Türkiye' projesine Tunceli'de bin 14 kişi katıldı. Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, hareketli yaşam, sağlıklı beslenme ve etkin kilo kontrolü önlemek amacıyla 'Daha Sağlıklı Bir Türkiye' hedefi doğrultusunda önemli bir çalışmalar yapıldığını belirtti. Sercan Özaydın, şunları söyledi:
"Sağlıklı Hayat Merkezi Diyet Polikliniği, geçtiğimiz yıl Nisan ayında açılışını yaptığımız ve o tarihten bu yana aktif olarak ücretsiz hizmet vermekte olan, halkımızın da yoğun ilgisine hitap eden bir kliniğimizdir. Merkezimize başvuran vatandaşlarımızın vücut analizi yapılarak beden kitle indeksi ve vücut yağı durumuna göre tedavisleri planlanmaktadır. Son 1 yıl içinde diyet polikliniğimize bin 14 vatandaşımız başvurmuş ve mükerrer kontrollerle birlikte bu vatandaşlarımız ile toplamda 2 bin 411 defa görüşülmüştür. Başvuranlarımızın 24’üne gebelikte beslenme danışmanlığı hizmeti verilirken, 185’inin beden kitle indeksi normal aralıkta değerlendirilmiş ve sağlıklı beslenme danışmanlık hizmeti verilmiştir. 805 vatandaşımıza ise bireye özgü tıbbi beslenme tedavisi uygulanmıştır. Tedavi sonucunda diyet hizmeti alan kişiler toplamda bin 662,5 kilo ağırlık kaybetmiştir" dedi.

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Tunceli'de bin 14 kişi zayıflamak için diyet yaptıTunceli'de bin 14 kişi zayıflamak için diyet yaptıTunceli'de bin 14 kişi zayıflamak için diyet yaptı

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