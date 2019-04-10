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Tunceli'de bir asker kaza kurşunuyla şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Tunceli'de bir asker kaza kurşunuyla şehit oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de arkadaşının silahından kazaen çıkan kurşunla vurulduğu belirtilen uzman çavuş şehit oldu.

Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş, birliğinde şakalaştığı arkadaşının silahından çıktığı belirtilen kurşunla kazaen vurularak yaralandı.

Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan uzman çavuş, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit askerin naaşı, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Elazığ'a gönderildi.

Söz konusu şehidin cenazesinin buradan hava yoluyla baba ocağı Giresun'a gönderileceği öğrenildi.

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