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Tunceli’de bir ay süreyle her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 20:12 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, açık alanda gerçekleşecek olan her türlü etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığını bildirdi.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığınca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı/irtibatlı faaliyetleri ve terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Anayasa’nın 127.

Tunceli Valiliği, açık alanda gerçekleşecek olan her türlü etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığını bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığınca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı/irtibatlı faaliyetleri ve terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Anayasa’nın 127. Maddesi ve 5393 sayıl Belediye Kanunu’nun 47. Maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Belediye Başkan vekilleri görevlendirilmiştir. Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suç işlemenin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik, yaya ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, 2911 sayıl Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı) açık alanda gerçekleşecek her türlü eylem ve etkinlikler Valilik makamının 04/09/2019 tarihli oluru ile 04/09/2019 tarihinden 03/10/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) otuz gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.

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