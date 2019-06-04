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Tunceli’de buruk bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

Tunceli’deki bayramlaşma programı, Ovacık kırsalında dün yaşanan çatışmada bir uzman onbaşının şehit olması nedeniyle buruk geçti.Tunceli’de valilik tarafından bayramlaşma programı düzenledi.

Tunceli’deki bayramlaşma programı, Ovacık kırsalında dün yaşanan çatışmada bir uzman onbaşının şehit olması nedeniyle buruk geçti.
Tunceli’de valilik tarafından bayramlaşma programı düzenledi. Bir kafede düzenlenen program Ovacık kırsalında dün yaşanan çatışmada Uzman Onbaşı Eren Yücel’in şehit olması nedeniyle buruk geçti. Programda şehit olan Yücel için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Bayramı Tunceli ailesi ve millet olarak biraz buruk geçirdiklerini dile getiren Vali Tuncay Sonel, "Dün akşam Ovacık kırsalında hain ve alçak teröristlerle girilen çatışmada bir uzman arkadaşımız şehit oldu. Şehidimizi arkadaşlarımızla birlikte Elazığ Havaalanı’ndan Adana’ya yolcu ettik. Aynı çatışmada bir teğmenimiz de yaralanmıştı. Onu da Elazığ Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür onun durumu iyi. Tunceli’de son bir kaç yıldır özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı sonuçlar almasıyla huzur şehri oldu" dedi.
Tunceli’deki terörist sayısının 600’lerden 70’lere düştüğünü vurgulayan Vali Sonel, “Ama biz kararlıyız. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız, güvenlik güçlerimiz hep beraber son bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Rabbim, birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize göz diken içte ve dıştaki hainlere fırsat vermesin" diye konuştu.
Bayramlaşma programına Vali Sonel’in yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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