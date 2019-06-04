Tunceli'de buruk bayramlaşma

"Tunceli'de son birkaç yıldır özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasıyla Tunceli'miz huzur şehri oldu. Terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü. Ama biz kararlıyız. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız, kahraman güvenlik güçlerimizle hep beraber son bir terörist kalmayıncaya kadar bu teröristle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Çünkü milletimizi Allah'ın izniyle terör illetinden kurtaracağız. Bu vesileyle buruk da olsa 'Mübarek Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun' diyoruz. Rabbim birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize göz diken içte ve dıştaki hainlere fırsat vermesin. Kahraman güvenlik güçlerimiz şu an teröristle mücadeye son sürat, hiç ara vermeden devam ediyor. Kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına Rabbim taş değdirmesin, Rabbim yardımcısı olsun."

Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

