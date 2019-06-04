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Tunceli'de buruk bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de Ramazan Bayramı, dün 1 askerin şehit, 1 askerin de yaralandığı çatışma nedeniyle buruk kutlanıyor.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de Ramazan Bayramı, dün 1 askerin şehit, 1 askerin de yaralandığı çatışma nedeniyle buruk kutlanıyor. Bayramlaşma programında konuşan Vali Tuncay Sonel, kentte 600 olan terörist sayısının 70 civarına düştüğünü belirterek, terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyledi.

Tunceli'de Ramazan Bayramı nedeniyle Tepebaşı mevkisinde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda üst düzey bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Programda Vali Tuncay Sonel ve komutanlar, vatandaşlarla tokalaşıp, bayramlarını kutladı.

VALİ: 600 OLAN TERÖRİST SAYISI 70 CİVARINA DÜŞTÜ

Dün Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı çatışma nedeniyle buruk geçen bayramlaşma programında konuşan Vali Sonel, kentte terörün belinin kırıldığını söyledi. Vali Sonel, Tunceli kırsalında bir yıl öncesine kadar 600 olan terörist sayısının 70'e düştüğünü belirterek, şunları dedi:

"Tunceli'de son birkaç yıldır özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasıyla Tunceli'miz huzur şehri oldu. Terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü. Ama biz kararlıyız. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız, kahraman güvenlik güçlerimizle hep beraber son bir terörist kalmayıncaya kadar bu teröristle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Çünkü milletimizi Allah'ın izniyle terör illetinden kurtaracağız. Bu vesileyle buruk da olsa 'Mübarek Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun' diyoruz. Rabbim birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize göz diken içte ve dıştaki hainlere fırsat vermesin. Kahraman güvenlik güçlerimiz şu an teröristle mücadeye son sürat, hiç ara vermeden devam ediyor. Kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına Rabbim taş değdirmesin, Rabbim yardımcısı olsun."

Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

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