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Tunceli'de caddeye Mustafa Koç'un adı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kırmeşe köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar ile köydeki caddeye, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Vehbi Koç'un ismi verildi.

Tunceli'de caddeye Mustafa Koç'un adı verildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kırmeşe köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar ile köydeki caddeye, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Vehbi Koç'un ismi verildi. Caddenin açılış törenine katılan ve Koç Holding adına konuşan Tüplügaz Satış Direktörü Ercüment Polat, Koç ailesinin kendisini görevlendirdiğini ifade ederek, "Mustafa Bey çok farklı, vizyoner, geleceğe yatırım yapan Koç topluluğunu bir noktaya taşıyan, yurtdışına açılmasına büyük emekler veren bir insandı. Yeteneklerinin haricinde halkla, toplumla iç içe yaşayan bir kişiydi. Bu caddeye onun ismini verdiğiniz; yaşattığınız için minnettarız"dedi.
Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü ihtiyar heyeti, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş adamı Mustafa Vehbi Koç'un ismini köylerinin 4 kilometrelik ana caddesine verdi. Köylüler tarafından törenle açılan caddeye, Özel İdare Genel sekreteri Nazif Yıldırım, Koç Holding'den Tüplügaz Satış Direktörü Ercüment Polat ve köy halkı katıldı. 57 haneli köyün muhtarı Hıdır Eren, çağdaş Türkiye'nin gelişimine büyük katkılar katan Koç Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Vehbi Koç'un isminin yaşatılması için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Ülkemiz ekonomisine sunduğu son derece değerli katkılar ile üyesi olduğu ulusal ve uluslararası kuruluş ve organizasyonlardaki performansı, çağdaş eğitime verdiği destekleri hep taktirle karşılamışızdır. Çağdaş Türkiye'nin gelişmesi için büyük katkılar yapmıştır. Özellikle eğitim alanında Türkiye'ye yaptığı katkılar laik ve demokratik cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşatılması konusundaki hassasiyetleri nedeniyle Merhum Mustafa Vehbi Koç, ismini köyümüzdeki bir caddeye vermeyi uygun gördük. Köyümüz Koç ailesi gibi çağdaş eğitimli ve herzaman eğitime önem veren bir köy bu nedenle bu benzer yapı da bizleri etkiledi ve ismin köyümüzde yaşatılmasına karar verdik. Halktan çevreden ve herkesten Mustafa Vehbi Koç isminin bu caddemize verilmesinden çok olumlu tepkiler aldık" diye konuştu.
'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR JEST'
Törende Koç Holding adına bir konuşma yapan Tüplügaz Satış Direktörü Ercüment Polat ise, köy halkına ve köy muhtarına Koç Holding adına teşekkür ederek, Koç Holding hakkında kısa bir bilgi aktarımında bulundu. Koç Holding'in Türkiye’nin en öncü kuruluşu olduğunu da söyleyen Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Koç Holdingi temsilen buradayım. Koç Ailesi beni görevli kıldı büyük bir keyifle buraya geldim. Mustafa Bey çok farklı, vizyoner, geleceğe yatırım yapan Koç topluluğunu bir noktaya taşıyan, yurtdışına açılmasına büyük emekler veren bir insandı. Bu caddeye onun ismini verdiğiniz; yaşattığınız için minnettarız. Bizim için çok önemli bir jest. Tunceli eğitimin en yüksek olduğu illerden biri. Eğitim ülkemizin en çok ihtiyacı olan konulardan biri. Bütün Türkiye’yi geziyorum. Ülkemiz cennet bir ülke. Her parçası ayrı güzel. Burası da apayrı bir güzel."
Yapılan konuşmaların ardında Mustafa Vehbi Koç Caddesi'nde araçlar ile geçilerek köye gidildi. Köy halkı tarafından verilen yemek sonrası tören sona erdi.
FOTOĞRAFLI

Tunceli'de caddeye Mustafa Koç'un adı verildiTunceli'de caddeye Mustafa Koç'un adı verildiTunceli'de caddeye Mustafa Koç'un adı verildiTunceli'de caddeye Mustafa Koç'un adı verildi

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