HABER

Tunceli'de CHP'lilerden 'elektrik' protestosu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de CHP İl Başkanlığı, kar yağışıyla birlikte kentte görülen elektrik kesintilerine ve yüksek fatura tutarlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de CHP İl Başkanlığı, kar yağışıyla birlikte kentte görülen elektrik kesintilerine ve yüksek fatura tutarlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. CHP İl Başkanı Yılmaz Çelik ile CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Yusuf Kenan Aydın'ın da aralarında bulunduğu partililer, Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Partililer, burada kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintileri ile yüksek fatura tutarlarını protesto etti. Basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Yılmaz Çelik, 2 hafta önce başlayan kar yağışı sonrası kent genelinde uzun süre elektrik kesintilerinin yaşandığını ve 10 günden fazladır birçok köye elektrik verilemediğini söyledi. İl Başkanı Çelik, elektrik kesintilerinin kent sakinlerine ciddi sıkıntılar yaşattığını ifade ederek, şunları dedi: "Yaşanılan bu elektrik kesintileri günlük yaşamı aksatmış, yaşam kalitesini düşürmüş, hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Elektronik cihazların bozulması önemli maddi zarara sebebiyet vermiştir. Bundan 20 yıl önce 3- 4 metreye ulaşan kar yağışı olmasına rağmen böylesi elektrik kesintileri yaşanmamıştır. Günümüz koşullarında 1 metreye ulaşmış kar yağışı günlük yaşamımızı elektrik kesintileriyle olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra son 2 ayda gelen elektrik faturalarının ekonomik krizle boğuşan halkımıza, zamanında ödeyemediği için 'açma-kapatma-gecikme faizi' gibi mağduriyetlerden sonra yaşanan bu kesintiler ciddi toplumsal soruna dönüşmüştür. Halkın vergileri ile halka hizmet etmeleri gereken kurumlar, yaşanılan bu elektrik kesintilerinin nedenini sadece zorlu kış şartları ile açıklamaya çalışmakta. Bu da yeterli bilgi, bilinç ve sorumluluk anlayışına sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun tek bir nedeni var; işin ehli firmalara verilmeyip, yandaş ve tecrübesiz firmalara verilmesinden kaynaklanmaktadır. Kaliteli malzeme ve işçiliği kendileri için maliyet görenler halkımızın yaşam kalitesinden çok şey almışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tunceli il örgütü olarak yetkililerden talebimiz çok açık ve nettir. Elektriğe yapılan zamların bir an önce geri alınmasını, yaşanılan bu elektrik kesintilerinin ve arızalarının kalıcı olarak giderilmesini istiyoruz."

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Malatya'da 3 kişi, hırsızlıktan tutuklandıMalatya'da 3 kişi, hırsızlıktan tutuklandı
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.